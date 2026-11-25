Encuentran un cuerpo con impactos de bala en Carcelén y restringen el paso en la Panamericana Norte

Un cuerpo fue encontrado en una vereda de la avenida Panamericana Norte, en el sector de Carcelén, al norte de Quito, durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre de 2026.

El hallazgo ocurrió frente a la urbanización Jardines de Carcelén, cerca del intercambiador de la zona.

Según información preliminar del Cuerpo de Bomberos, la persona presentaba impactos de bala.

Durante la mañana, personal de la Policía Nacional permanecía en el sitio y realizaba fotografías y la recolección de indicios antes del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias del hecho.

Hubo restricciones de tránsito

El procedimiento generó complicaciones en la circulación por la Panamericana Norte.

En el tramo donde se encontró el cuerpo, solo estaba habilitado uno de los tres carriles, mientras agentes de tránsito dirigían a los vehículos para mantener el paso.

La emergencia fue atendida inicialmente por el Cuerpo de Bomberos y luego llegaron equipos de la Policía Nacional y Medicina Legal.

La presencia de estas instituciones llamó la atención de conductores y vecinos del sector, mientras continuaban las diligencias en la vereda.

Policía investiga las circunstancias del hallazgo en Quito

El caso ocurre un día después de que se reportara otro hallazgo de un cuerpo en el sector de La Mena, al sur de Quito.

Ese hecho fue alertado por un menor de edad, según la información preliminar disponible. No se ha establecido una relación entre los dos casos.

Las investigaciones de la Policía permitirá determinar las circunstancias de la muerte, su identidad y establecer si existen elementos que permitan identificar a los responsables.