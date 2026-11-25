Javier Macías Villamar, alias 'Javi' y hermano de Adolfo Macías Villamar, fue acusado formalmente en Estados Unidos por narcotráfico, y porte de armas, anunció este miércoles 25 de noviembre del 2026 el Departamento de Seguridad de ese país.

Alias 'Javi', considerado el cabecilla del grupo criminal Los Choneros tras la captura de 'Fito', fue detenido el pasado 20 de junio en Colombia.

Javi" Macías Villamar, de 46 años, "se convirtió en un líder principal de una organización terrorista extremadamente violenta después de que su hermano, 'Fito', fuera imputado y extraditado a Estados Unidos por nuestra Fiscalía", declaró el Fiscal Federal Joseph Nocella Jr en el Distrito Este de Nueva York, citado en el comunicado.

El inculpado "asumió el control de Los Choneros y mantuvo vivo su reinado de terror" añadió el Director Ejecutivo Adjunto Interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), John A. Condon.

Los cargos en su contra son distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Los Choneros fueron designados como "organización terrorista extranjera" por el gobierno de Donald Trump en septiembre pasado, de acuerdo a la nueva doctrina de seguridad nacional del Mandatario.

El grupo es considerado un aliado con el cártel de Sinaloa en México, con el que controla rutas clave del tránsito de cocaína entre Ecuador y México.