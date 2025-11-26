Empresario que se movilizaba en auto de alta gama murió tras ataque armado en Samborondón

Armados atacaron a un empresario que se movilizaba en un vehículo de alta gama en Samborondón.

Armados dispararon por más de 20 veces contra el conductor de un vehículo de lujo que se movilizaba por la vía a Samborondón este miércoles 26 de noviembre del 2025.

El hecho violento ocurrió a las 10:26 en el sector Entre Ríos. El personal de la Policía Nacional y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se desplegaron en el lugar.

De acuerdo a la información preliminar, armados que se movilizaban en un vehículo dispararon por 25 ocasiones contra el auto, de la marca Porsche, mientras circulaba en los exteriores de la urbanización privada.

El empresario de 32 años se encontraba al interior del vehículo sin signos vitales. Los disparos impactaron en el parabrisas y ventanas laterales.

Ciudadanos conmocionados se aglomeraron en el lugar, mierntras los uniformados recopilaban indicios y realizaban los procedimientos correspondientes para retirar el cuerpo del hombre y el vehículo.

Por el procedimiento policial se registró una fuerte congestión vehicular en la avenida de La Puntilla, informó el ECU 911.

La Policía Nacional se encuentra investigando este hecho violento para identificar y capturar a los responsables de este crimen. También se revisarán las cámaras del ECU 911.