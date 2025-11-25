Femicidio de Alison conmociona a Ecuador en el Día para Eliminar la Violencia contra la Mujer

Alison Altamirano era estudiante universitaria y asitió a una fiesta en una casa de Cevallos

“Mi hija no se merecía eso”. Entre lágrimas, súplicas y conmocionados los padres de Alison Juliana Altamirano exigen justicia por el atroz femicidio cometido en el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua.

La joven tenía 23 años de edad, era originaria de Tena y estudiaba Veterinaria. Fue hallada sin vida con signos de violencia extrema en una habitación debajo de un colchón la madrugada del domingo 23 de noviembre. En el lugar fueron detenidos cuatro hombres, presuntos amigos de la estudiante.

Alison había informado a su madre que iría a una fiesta, sin embargo tras intentarse comunicarse para saber si todo se encontraba bien, nunca contestó. Su padre habló con ella por última vez a las 20:30 del sábado 22 de noviembre, pero ella nunca pudo regresar a su domicilio.

Madre de detenido alertó al ECU 911

Alrededor de las 03:30, el ECU 911 recibió una alerta. La madre de uno de los detenidos señaló a las unidades que su hijo le dijo que “había hecho algo malo”. Los uniformados se movilizaron a un departamento ubicado en el barrio La Ferroviaria y encontraron una atroz escena del crimen.

Los cuatro hombres y la joven se habrían reunido en una habitación en el segundo piso de una vivienda. En este lugar se estaban realizando arreglos, al interior se encontró a Ronald Alexander G. P. recostado sobre un colchón y debajo de este objeto el cuerpo sin vida de la estudiante.

“El cadáver de la joven estaba con un charco de sangre”, reveló la Policía Nacional en una rueda de prensa. De acuerdo a la autopsia la joven murió por asfixia. Además, su padre reveló a los medios de comunicación que los involucrados en el femicidio intentaron desmembrarla porque tras acabar con su vida cortaron el cuello y el brazo.

Fiscalía confirma intento de agresión sexual

Johan S. V. M. habría insistido para que la víctima acudiera a Cevallos y él sería quien había gestionado su traslado en taxi, reveló la Fiscalía. También, la entidad señaló que en el lugar los involucrados habrían consumido alcohol, cocaína y éxtasis.

La Fiscalía confirmó que la víctima se quedó dormida y los detenidos presuntamente intentaron agredirla sexualmente. En medio de este ataque la habrían asfixiado y luego intentaron deshacerse del cuerpo para ocultar el crimen.

“La versión misma de la mamá dice que le han pedido las llaves del carro para presuntamente llevar el cadáver. Han intentado limpiar con un trapeador y balde”, contó el padre de Alison, de acuerdo a lo que pudo conocer en la investigación preliminar.

Por su parte, el Ministerio Público afirmó que los sospechoso se cambiaron de ropa y cubrieron el cuerpo sin vida de la joven con el colchón.

El cuerpo de Alison fue llevado al Centro Forense de Ambato par realizar las pericias correspondientes. Mientras que los cuatro hombres permanecerán en prisión hasta que se investigue el femicidio.

En el lugar se encontró: un arma blanca con máculas de sangre, un mazo de madera con máculas de sangre, prendas de vestir con manchas de sangre y botellas de licor y pipas artesanales, confirmó la Policía.

'Solo le trajimos a estudiar para que sea alguien en la vida'

Devastados y entre gritos de justicia, sus padres retiraron el cuerpo de la joven de 23 años. "Queremos justicia. Mi hija lo único que ha hecho es estudiar. Tiene que hacerse justicia, que no quede en la impunidad", señaló desconsolada la mujer.

Por su ladro, su padre exigió justicia y la pena máxima para los responsables de la muerte de su hija.

“Esperemos que esto no quede en la impunidad, que se pague este delito porque mi hija era una buena estudiante y nunca se metió en problemas con nadie ni nada. Solo le trajimos acá a estudiar para que sea alguien en la vida”. Padre de Alison Juliana Altamirano

También pidió una investigación a fondo porque considera que existen más personas involucradas en el crimen.

“Que la justicia prevalezca y se encuentren a todos los culpables. Deben haber más, yo creo que ellos no son todos los que están implicados", agregó ante los medios de comunicación locales.