Un total de 1 200 litros de licor sin registro sanitario fueron retirados y destruidos durante el operativo en el sur de Quito.

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos coordinó la intervención de dos licorerías en el sur de Quito, en un operativo conjunto con entidades municipales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El reporte oficial de la entidad fue difundido este lunes 23 de noviembre de 2026.

Clausura y hallazgos en Puengasí

En la avenida Simón Bolívar, en el sector de Puengasí, las autoridades clausuraron una licorería que no contaba con los permisos correspondientes para esta actividad.

En el sitio se hallaron alrededor de 30 municiones de diferentes calibres y cerca de USD 200 en efectivo.

Además, se encontraron fundas con sustancias sujetas a fiscalización —presuntamente marihuana— y pequeñas bolsas con cocaína.

En un local clausurado en el sector de Puengasí, al sur de Quito, se encontraron alrededor de 30 municiones, sustancias sujetas a fiscalización y efectivo. Secretaría de Seguridad

Bodega clandestina en La Lucha de los Pobres

La segunda intervención formó parte de los macrooperativos municipales en La Lucha de los Pobres, donde una vivienda operaba como bodega para almacenar, envasar y distribuir licor hacia distintos puntos de venta del sur de la capital.

El secretario general de Seguridad, Gustavo Chiriboga, explicó que los implicados alegaban una "producción artesanal".

Sin embargo, almacenaban y envasaban el licor en envases plásticos de distintos tamaños, sin registro sanitario ni permisos, para comercializarlo entre USD 1 y USD 7 por botella.

Como resultado del operativo, se retiraron y destruyeron 1 200 litros de licor sin registro sanitario.

Objetivo de los operativos

Chiriboga señaló que estos controles buscan precautelar la seguridad ciudadana y evitar que los locales sean usados como puntos de microtráfico o de circulación ilegal de armas.

También apuntó a proteger a los ciudadanos ante bebidas sin control sanitario, que podrían estar adulteradas y representar un riesgo para la salud.