Ciudadanos aseguran que entregaron hasta USD 1 000 para acceder a préstamos que nunca recibieron.

Un establecimiento que ofrecía créditos de hasta USD 90 000 fue clausurado en el sector de la avenida Mariscal Foch, en el centro-norte de Quito.

Durante el operativo, varias personas llegaron al lugar para reclamar la devolución del dinero que, según sus testimonios, entregaron como requisito para acceder a préstamos.

Los ciudadanos aseguran que pagaron hasta USD 1 000 por adelantado para obtener préstamos de hasta USD 10 000, que supuestamente serían desembolsados en un plazo de 15 días.

Sin embargo, los presuntos afectados afirman que el dinero nunca llegó a sus cuentas.

Según las versiones de los afectados, cuando reclamaban por los retrasos, la empresa justificaba la falta de los desembolsos con supuestas fallas en sus sistemas informáticos o problemas con las transferencias entre bancos.

Promoción en redes sociales

El establecimiento promocionaba sus servicios en redes sociales. Entre las opciones que ofrecía estaban créditos hipotecarios, préstamos de consumo y consolidación de deudas, con montos que llegaban hasta los USD 90 000.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó la clausura tras detectar presuntos incumplimientos de la normativa municipal.

La supervisora metropolitana encargada, Mónica Vaca, pidió a los ciudadanos verificar que las empresas o cooperativas estén legalmente constituidas y autorizadas antes de entregar dinero para solicitar un préstamo.

La funcionaria explicó que el procedimiento administrativo responde al incumplimiento de las normas municipales.

Por tratarse de un establecimiento de categoría II, podría recibir una sanción de hasta ocho salarios básicos unificados. La clausura no determina por sí misma que se haya cometido una estafa.

La AMC recordó que las denuncias por una posible estafa deben presentarse ante la Fiscalía General del Estado, entidad encargada de investigar los hechos y establecer si existen responsabilidades penales.