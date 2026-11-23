El estadio Monumental Banco Pichincha recibirá el partido entre Barcelona SC y Liga de Quito.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026, Barcelona SC recibirá a Liga de Quito en el estadio Monumental Banco Pichincha. El encuentro, correspondiente a la feca 1 de la LigaPro, se jugará a las 19:00, en Guayaquil.

La dirigencia del cuadro amarillo hizo público los precios de las entradas para este encuentro, los valores van desde los USD 6 hasta los USD 15.

Precio de las entradas:

General: USD 6.

Tribuna Marathon: USD 10.

Palco Marathon, Lateral y Pilsener: USD 12.

Palco Central: USD 15.

Además, se informó que quienes adquieran la entrada para la localidad de Palco Marathon podrán ingresar gratis con una mujer o un menor de 12 años como acompañante.

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden ser adquiridad en puntos de venta oficial o en línea en la página de Eventum.