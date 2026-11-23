La familia del fallecido actor Chadwick Boseman atraviesa un nuevo momento de luto tras confirmarse la muerte de su padre, Leroy Boseman, a los 82 años.

El fallecimiento se produjo el pasado jueves 19 de noviembre de 2026 a causa de una enfermedad de la cual no se conocen los detalles clínicos. El anuncio fue realizado el sábado 21 de noviembre por parte de allegados a la familia.

En el pronunciamiento familiar, sus hijos Derrick y Kevin, quienes estuvieron a cargo de sus cuidados durante este último período, junto con su esposa Carolyn Boseman, resaltaron su papel como esposo y guía del hogar, además de recordar su paso por el trabajo en una fábrica textil y un negocio de tapicería.

Ante esta pérdida, anunciaron que queda postergada la conmemoración por lo que habría sido el cumpleaños número 50 de Chadwick que estaba programada para el domingo 29 de noviembre.

¿Quién fue el actor Chadwick Boseman?

El nombre de la familia cobró popularidad gracias a la carrera actoral de Chadwick Boseman, recordado por encarnar al rey T'Challa / Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Su debut en ese papel tuvo lugar en Capitán América: Civil War (2016) y alcanzó su punto más alto con Black Panther (2018), producción que superó los mil millones de dólares en taquilla y obtuvo tres premios Óscar.

El actor falleció en agosto de 2020, a los 43 años, a consecuencia de cáncer de colon, apenas seis días después de casarse con Taylor Simone Ledward.

La película Black Panther: Wakanda Forever (2022) rindió tributo a su memoria.

La disputa legal por la herencia de Chadwick Boseman

Este nuevo duelo coincide con el enfrentamiento judicial en torno al patrimonio del actor, estimado en 3,8 millones de dólares. Boseman falleció sin dejar testamento en 2020.

La administración de los bienes quedó en manos de su viuda, Taylor Simone Ledward, pero en julio de 2026 sus cuñados, Kevin y Derrick Boseman, acudieron a los tribunales para pedir su destitución como administradora, alegando falta de transparencia y el incumplimiento de obligaciones.

Según los hermanos, la mitad del patrimonio correspondía a Simone y el 25 % restante a cada uno de los progenitores del intérprete, Leroy y Carolyn.

Frente a la acción legal, la defensa de Ledward rechazó los señalamientos calificándolos como una maniobra mediática y de difamación, sostuvo que ya entregó los bienes correspondientes salvo una cuenta IRA de 241.180,75 dólares bloqueada por orden de los propios hermanos ante el banco.