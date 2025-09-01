Enfrentamiento armado en el Golfo de Guayaquil entre hombres en lancha y militares

Durante una operación de control marítimo en el Golfo de Guayaquil, efectivos de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FF.AA.), se enfrentaron con desconocidos que atacaron con armas de fuego al personal militar este lunes 1 de septiembre del 2025.

Según indicó las FF.AA. la patrulla militar fue atacada por tripulantes de una lancha desconocida, quienes abrieron fuego con fusil contra los militares que respondieron de inmediato.

El cruce de fuego se registró este lunes 1 de septiembre del 2025 según indicó un comunicado las Fuerza Armadas del Ecuador.

"Los uniformados respondieron de manera inmediata, aplicando el uso progresivo de la fuerza" dijo el personal militar. La respuesta obligó a los agresores a huir por el manglar, y en su fuga dejaron abandonado los siguientes elemento:

Una embarcación tipo fibra

tipo fibra Un motor fuera de borda

Un fusil

Una alimentadora

Una caleta improvisada destruida

Las FF.AA. señalaron que las evidencias fueron entregadas a la autoridad competente para los trámites de ley.