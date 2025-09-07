Conmoción en Esmeraldas por el asesinato del dirigente comunitario Publio Caicedo

Publio Caicedo fue asesinado la noche del sábado 6 de septiembre del 2025.

Moradores de Quinindé, en Esmeraldas, están consternados por el asesinato de Publio Caicedo Valencia, dirigente social esmeraldeño de 63 años. El hombre fue atacado cerca de su casa, la noche del sábado 6 de septiembre del 2025.

De acuerdo con el parte policial, alrededor de las 20:00, cuatro hombres armados llegaron a bordo de una camioneta doble cabina y abrieron fuego en contra de Caicedo. Recibió impactos de bala en el torso y las extremidades. Tras cometer el ataque, los sospechosos huyeron.

El dirigente fue trasladado de urgencia en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de La Unión al hospital Padre Alberto Buffoni, en Quinindé, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

En medio del dolor, los familiares del líder comunitario expresaron su negativa a que se realice el procedimiento policial con el cuerpo, pues decidieron llevárselo para iniciar el cortejo fúnebre.

La Policía Nacional informó que el caso quedó bajo investigación, con el fin de esclarecer las causas del crimen y localizar a los responsables.