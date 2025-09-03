Estudiante de 16 años asesinada fuera de su colegio en Manta este miércoles 3 de septiembre

Una estudiante fue asesinada mientras ingresaba a una unidad educativa de Manta.

Una estudiante de 16 años fue asesinada fuera de su colegio de Manta, provincia de Manabí, la mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025.

Cerca de las 07:00 los disparos alarmaron a estudiantes y padres de familia que estaban cerca por la hora de ingreso del colegio Tohalli Manta.

La menor era estudiante del segundo año de Bachillerato General Unificado y fue atacada con varios disparos antes de ingresar a la unidad educativa.

El cuerpo de la adolescente quedó tendido en el suelo aún con el uniforme de la institución educativa.

De acuerdo con Jaime Salgado, jefe de la Policía del Distrito Manta, aseguró que se trató de un ataque direccionado. Los atacantes se movilizaban en un automóvil, reportó el uniformado.

Más tarde el vehículo fue hallado incinerado cerca de la escena del crimen. Las autoridades verificaron que se trataba de un automotor reportado como robado.

Salgado agregó que el padrastro y una hermana de la víctima fueron asesinados en 2023.

Padres de familia acudieron a retirar a sus hijos de la unidad educativa en medio de un fuerte resguardo policial tras el crimen.

Una semana atrás otro estudiante fue asesinado en los exteriores de una unidad educativa de Bahía de Caráquez, también en la provincia de Manabí.

La Policía Nacional y el Ministerio del Interior han desplegado 11 442 uniformados en 4 765 unidades educativas. Además se ha ordenado resguardo a 136 centros priorizados en 17 provincias del Ecuador.