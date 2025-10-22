Estados Unidos deportó a un ecuatoriano que estaba acusado de un doble asesinato en Azuay

La Policía Nacional de Ecuador informó que las autoridades de Estados Unidos deportaron a Carlos Humberto Y., oriundo de Azuay., Él es sospechoso del asesinato de dos adultos mayores ocurrido el 5 de mayo de 2016 en la parroquia San Bartolomé, en Sígsig, en Azuay.

De acuerdo a la Policía, esta detención se realizó "mediante cooperación internacional detuvimos a un sujeto requerido por el delito de robo con resultado de muerte, quien registró notificación roja de Interpol y fue deportado desde Estados Unidos a Ecuador".

Según las investigaciones que son parte del expediente, este ciudadano, junto a otros dos hombres, ingresó a robar en la vivienda de los esposos Teófilo Humberto Astudillo, de 72 años, y Rosa Elena Delgado, de 71, quienes se dedicaban a la venta de productos de primera necesidad.

Los antisociales golpearon y maniataron a las víctimas utilizando una soga y una bufanda. Luego sustrajeron dinero en efectivo, un televisor, teléfonos celulares, prendas de vestir y algunos víveres.

Por esta causa, en diciembre de 2018 fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión Luis Felipe A. y Byron Paúl Y., de 34 años, tras ser hallados culpables de robo con resultado de muerte.

La Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que Carlos Humberto Y. también participó en el crimen. Huyó del país y fue buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Llegó al Ecuador bajo custodia de agentes de Homeland Security Investigations (HSI) y fue entregado a la Policía Nacional, que lo puso a órdenes de las autoridades judiciales para continuar con el proceso legal.