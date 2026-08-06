Esto se sabe del hallazgo de los cuerpos de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento

Nuevos detalles sobre el hallazgo de los cuerpos de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento se conocieron este jueves 6 de agosto de 2026.

Los jóvenes quiteños de 22 años estaban desaparecidos desde el pasado 2 de agosto tras un viaje turístico a Puerto López, en Manabí.

De acuerdo con un parte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, el hallazgo ocurrió la mañana del 5 de agosto, luego de una alerta emitida por el ECU 911.

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) se trasladó hasta la parroquia Manglar Alto, sobre la vía E15, conocida como Ruta del Spondylus, en el límite entre las provincias de Santa Elena y Manabí.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron una escena abierta a un costado de la carretera. El primer cuerpo fue localizado entre la maleza, mientras que el segundo estaba a varios metros de distancia, junto a una alcantarilla.

Informe preliminar de Criminalística

Según el informe preliminar de Criminalística, ambos cadáveres correspondían a hombres y se encontraban en avanzado estado de descomposición, con un tiempo estimado de aproximadamente cinco días desde su muerte.

Durante el examen visual externo, los peritos determinaron que los dos cuerpos presentaban múltiples heridas con características compatibles con impactos de arma de fuego.

Inicialmente, las víctimas fueron registradas como personas no identificadas (NN), mientras se realizaban las diligencias para establecer su identidad.

Horas después, sus familiares confirmaron a Teleamazonas.com que identificaron los cuerpos, que habían sido llevados al centro forense de Santa Elena. La madre de Anthony Peñafiel corroboró que se trataba de su hijo y de Dayan Sarmiento.

Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento desaparecieron el pasado 2 de agosto en Manabí.

Las autoridades mantienen a investigación abierta

El fiscal de turno dispuso el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se practicarán las necropsias para determinar oficialmente la causa de muerte y obtener más elementos para la investigación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación por el delito de asesinato y continúan realizando diligencias para identificar y ubicar a los responsables de este crimen.