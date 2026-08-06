Hallan sin vida a Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento tras cuatro días de desaparición

Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento fueron localizados sin vida, luego de permanecer desaparecidos desde el pasado 2 de agosto de 2026 en el cantón Puerto López, provincia de Manabí.

La noticia fue confirmada a Teleamazonas.com por Rocío Capa, madre de Anthony Peñafiel, quien, entre el dolor, informó que las autoridades le comunicaron el hallazgo de los cuerpos.

De acuerdo con la versión de la madre del joven, tras confirmar que los restos eran de su hijo y del amigo, también conoció que ambos recibieron disparos.

Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento desaparecieron el pasado 2 de agosto en Manabí.

Todo comenzó en un viaje a Puerto López

Los dos jóvenes, ambos de 22 años y oriundos del sur de Quito, habían viajado a Puerto López junto a familiares y amigos para realizar un recorrido turístico. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje de recreación terminó en una tragedia que conmocionó a sus seres queridos.

Según relató previamente Rocío Capa a este medio, Anthony y Dayan habrían sido interceptados por personas que se movilizaban en una camioneta de color oscuro y dos motocicletas. De acuerdo con la información que manejaban los familiares, junto a ellos también fue retenido un tercer joven que logró escapar.

Durante los días de búsqueda, la madre de Anthony señaló que la Policía les pidió mantener reserva sobre varios detalles de la investigación para no afectar las diligencias. Además, aseguró que la familia nunca recibió llamadas extorsivas que confirmaran un secuestro, aunque sí fue contactada por personas que ofrecían supuesta información sobre el paradero de los jóvenes a cambio de dinero.

Anthony Peñafiel desapareció en Puerto López, Manabí, tras viajar a un tour.

En una entrevista concedida a Teleamazonas.com antes de conocerse el desenlace, Rocío Capa expresó la angustia que vivía su familia y aseguró que solo esperaba volver a ver a su hijo.

“Lo que una madre quiere es tener a su hijo sano y salvo a su lado o, en el peor de los casos, tener un cuerpo al que podamos llorar, saber qué pasó con él. Esa es nuestra mayor preocupación” Rocío Capa

Familiares buscan a Dayan Sarmiento desaparecido en Puerto López.

Las autoridades no han brindado más detalles del caso

Anthony trabajaba junto a su madre en un emprendimiento familiar de confección y venta de ropa, mientras que Dayan se dedicaba a la comercialización de teléfonos celulares. Sus familiares los describieron como jóvenes trabajadores que apoyaban económicamente a sus hogares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las circunstancias en las que fueron encontrados los cuerpos ni las causas de sus muertes. Se espera que, en las próximas horas, la Policía y la Fiscalía entreguen más detalles sobre el caso y el avance de las investigaciones.