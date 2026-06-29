Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Detenidos tras lanzar una amenaza explosiva en La Ofelia, norte de Quito

Policía detuvo a hombres tras lanzar una amenaza explosiva, la tarde del lunes 29 de junio, al norte de Quito.

Policía realizó una detonación controlada de un artefacto explosivo arrojado en la Ofelia, Quito.

Policía Nacional

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

29 jun 2026 - 21:57

Unirse a Whatsapp

Dos ciudadanos fueron aprehendidos tras una persecución que derivó en el hallazgo de un presunto artefacto explosivo.

El hecho sucedió en la tarde de este lunes 29 de junio, en el sector del Terminal Terrestre La Ofelia, al norte de Quito.

De acuerdo con información policial, se identificó a dos individuos con "comportamiento inusual" en las inmediaciones del terminal. 

Se realizó una detonación controlada 

En su intento de evadir la acción policial, los ciudadanos arrojaron un objeto a un costado de la vía. 

La inspección identificó una envoltura con características similares a un artefacto explosivo tipo granada. 

Autoridades realizaron la detonación controlada del artefacto, neutralizando cualquier amenaza para la población.

Te puede interesar