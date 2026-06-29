Detenidos tras lanzar una amenaza explosiva en La Ofelia, norte de Quito

Policía realizó una detonación controlada de un artefacto explosivo arrojado en la Ofelia, Quito.

Dos ciudadanos fueron aprehendidos tras una persecución que derivó en el hallazgo de un presunto artefacto explosivo.

El hecho sucedió en la tarde de este lunes 29 de junio, en el sector del Terminal Terrestre La Ofelia, al norte de Quito.

De acuerdo con información policial, se identificó a dos individuos con "comportamiento inusual" en las inmediaciones del terminal.

Se realizó una detonación controlada

En su intento de evadir la acción policial, los ciudadanos arrojaron un objeto a un costado de la vía.

La inspección identificó una envoltura con características similares a un artefacto explosivo tipo granada.

Autoridades realizaron la detonación controlada del artefacto, neutralizando cualquier amenaza para la población.