Alerta por intento de asalto en edificio en el norte de Quito

Personal de la AMT realiza un cierre en la zona en la que se encuentra el edificio en el norte de Quito.

Hombres armados intentaron asaltar las oficinas de un conocido edificio en el norte de Quito la mañana de este martes 30 de junio de 2026.

Se conoce que cinco hombres ingresaron armados hasta el tercer piso del edificio Amazonas Parc, en las avenidas Amazonas y Colón, en el norte de la capital.

Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, la alerta se presentó pasadas las 11:00, cuando los presuntos asaltantes ingresaron por el parqueadero.

El informe preliminar de la Policía Nacional, indica que los uniformados acudieron al lugar tras recibir la alerta y procedieron a acordonar el edificio, mientras distribuían personal en todos los accesos para evitar la fuga de los sospechosos.

En el edificio funciona un banco, comercios y una notaría. La Policía Nacional llegó al lugar con equipos especializados y ejecutó un procedimiento en el que se detuvo a tres de los cinco hombres.

Realizaron un barrido en el edificio

Los agentes efectuaron un recorrido por todas las instalaciones con el objetivo de localizar a las personas que, según la denuncia inicial, se encontraban armadas dentro del inmueble.

Sin embargo, las autoridades informaron que el operativo de búsqueda no arrojó resultados positivos y no se logró ubicar a los presuntos responsables.

De acuerdo con el reporte policial, los sospechosos habrían escapado del lugar a bordo de dos motocicletas antes de la llegada de los uniformados.

Tres personas detenidas

Durante la intervención, la Policía retuvo a tres personas que, según las primeras indagaciones, ingresaron al edificio junto con quienes serían los presuntos responsables del hecho.

Los ciudadanos fueron trasladados a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Mariscal 3, donde permanecen mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con la información oficial no se reportaron personas heridas ni daños en las inmediaciones durante el asalto.

Este hecho violento ocurre un día después de que dos hombres colocaron explosivos en las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero en el norte de la capital.