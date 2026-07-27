Atentado con explosivo en la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer en Machala

Un artefacto explosivo detonó en una Unidad Judicial de Machala la noche del 26 de julio de 2026.

Un artefacto explosivo detonó en la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer de la ciudad de Machala, en El Oro, la noche del domingo 26 de julio de 2026.

El Consejo de la Judicatura (CJ) dijo, este 27 de julio, que "condena enérgicamente el atentado registrado cuando sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo".

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Tras la verificación realizada por las autoridades, se confirmó que no existen personas heridas ni fallecidas.

Se registran daños materiales y afectaciones a la infraestructura de esa dependencia judicial, que fue inaugurada hace pocas semanas.

Como medida preventiva, se dispuso que los funcionarios judiciales realicen teletrabajo, mientras se evalúan las condiciones de seguridad del inmueble.

Además, la Dirección Provincial del CJ de El Oro exhortó a la Policía y Fiscalía que adopten "las medidas necesarias para que se refuerce la protección y se realicen las investigaciones".

"Rechazamos todo acto que busque intimidar o interferir en la administración de justicia. La violencia contra las unidades judiciales afecta el acceso oportuno de los ciudadanos al servicio judicial", dice la Judicatura.