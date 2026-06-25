Amenaza de bomba en el Complejo Judicial Norte; suspenden los servicios

La mañana del 25 de junio, se generó alarma en el Complejo Judicial Norte debido a una amenaza de bomba.

Una amenaza de bomba fue detectada en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito.

La alerta fue emitida la mañana del jueves 25 de junio de 2026.

De acuerdo con información policial, se encontró una caja abandonada en los exteriores de la entidad lo que generó alarma entre los funcionarios.

La entidad suspendió los servicios

La presunta amenaza de bomba fue hallada junto con un mensaje dirigido a jueces del país, lo que obligó a cercar la zona.

La alerta se registró en el sector de la avenida Amazonas y José de Villalengua.

Como medida preventiva, el Consejo de la Judicatura de Pichincha informó que los servicios judiciales en el Complejo Judicial Norte fueron suspendidos temporalmente.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cierre de la avenida Amazonas, desde José de Villalengua a la Pereira. El cierre se extendió desde la Naciones Unidas y avenida Amazonas.