'La exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana'; Petro pondrá un radar en Ipiales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre el papel de Ecuador en las rutas internacionales del narcotráfico. Tras la difusión de un reportaje de DW Español, el mandatario del vecino país aseguró que “la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana”.

Petro señaló que una parte significativa de la droga que llega a Estados Unidos y Europa estaría saliendo desde territorio ecuatoriano. Y planteó la necesidad de reforzar los controles en puertos y aeropuertos.

“El presidente Noboa debe lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos. Podemos ayudar”, manifestó Petro, a través de una publicación en X, este miércoles 4 de marzo de 2026.

En ese contexto, el jefe de Estado colombiano informó que ordenó instalar un radar moderno en Ipiales, ciudad fronteriza con Ecuador, con el objetivo de rastrear naves ilegales.

Además advirtió que el mayor desafío no está únicamente en el espacio aéreo, sino en las rutas clandestinas que atraviesan selvas y ríos compartidos por ambos países.

"Sin embargo el mayor problema es el paso por las selvas y los ríos. La vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos es fundamental", indicó.

Ecuador aumenta la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia

El reportaje difundido por DW Español expone cómo Ecuador se ha convertido en un corredor estratégico para las mafias internacionales.

Según el medio internacional, de los puertos de Ecuador, ubicados en el Pacífico, sale gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa.

Por lo tanto, se menciona que las autoridades ecuatorianas enfrentan el reto de inspeccionar miles de contenedores que transportan productos hacia distintos destinos del mundo.

Según se detalla en el informe, el país intenta combatir el fenómeno con mayores controles y la aplicación de protocolos de seguridad más estrictos en sus terminales marítimas.