Hombre visitó tumba de líder de 'Los Lobos' y realizó disparos en el Cementerio de San Diego

Un extranjero fue detenido tras realizar disparos en el cementerio de San Diego, ubicado en el centro de Quito.

Un insólito y peligroso hecho provocó alarma entre los vecinos y visitantes del histórico Cementerio de San Diego, en el centro de Quito.

Un hombre de 31 años irrumpió en el camposanto y comenzó a realizar ráfagas de disparos al aire frente a una de las bóvedas, provocando la inmediata activación de la Policía.

El detenido fue identificado como Carlos B. , de nacionalidad extranjera.

Según las investigaciones preliminares, el sospechosos acudió al cementerio con un propósito específico.

Quería rendir homenaje y "anunciar su llegada" a la tumba de un presunto cabecilla de la organización criminal 'Los Lobos', quien había sido asesinado la semana anterior.

El sospechoso, de nacionalidad extranjera, fue detenido y puesto ante las autoridades judiciales quienes determinará su situación legal. Policía Nacional

Una llamada al ECU 911

El hecho ocurrió aproximadamente a las 14:50 del martes 6 de octubre de 2026.

Al escuchar las detonaciones dentro del camposanto, testigos y moradores alertaron de inmediato a la línea de emergencia ECU 911.

Un equipo del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) que patrullaba la zona acudió al lugar.

Al ingresar, los agentes recibieron testimonios de ciudadanos que indicaron que el sospechoso vestía un calentador negro con una chaqueta azul y mangas blancas.

Al inspeccionar el área, los uniformados hallaron un arma de fuego tipo Glock escondida dentro de una de las bóvedas.

Luego de que ciudadanos denunciara al sospechoso, la Policía encontró un arma de fuego escondida en una de las bóvedas del cementerio. Policía Nacional

Intento darse a la fuga

Metros más adelante, las patrullas interceptaron a Carlos B. cuando intentaba darse a la fuga a bordo de una motocicleta negra.

Al verificar sus datos en los sistemas de la Policía Nacional, se confirmó que el ciudadano registra un prontuario penal por homicidio y robo.

El coronel Mauricio Chacón, comandante del Distrito de Policía Manuela Sáenz, explicó los detalles del procedimiento.

"Sabemos que esta persona fue a visitar el lugar donde se encontraba un miembro de la organización criminal 'Los Lobos'. A manera de dar a conocer su llegada, empieza a disparar, y es por eso que la Policía Nacional procede de inmediato a su detención". Muricio Chacón, comandante del Distrito de Policía Manuela Sáenz.

Cuando la Policía Nacional interceptó al sospechoso, intentaba darse a la fuga en una motocicleta. Policía Nacional

Pruebas balísticas y teléfono en la mira

El implicado fue puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado para la audiencia de formulación de cargos en delito flagrante.

Como parte de las diligencias de investigación, la Policía realizará pericias balísticas al arma decomisada para verificar si fue empleada en otros hechos violentos en la capital.

Además, las autoridades solicitarán la explotación de su teléfono celular para determinar su nivel de operación dentro de 'Los Lobos' y verificar si operaba junto a más integrantes en el sector del Centro Histórico.