El déficit fiscales en Ecuador subió a 681 en 2026; Fiscalía pide funcionarios temporales

Fiscalía señala que el déficit de funcionarios provoca una acumulación de procesos y demoras en las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado advirtió que el déficit de fiscales es una problemática que persiste en Ecuador y que crece año a año.

Por ejemplo, en 2025 el déficit de fiscales era de 630 y este miércoles 5 de agosto de 2026, el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón informó en Teleamazonas que la entidad requiere incorporar 681 fiscales, además de secretarios y asistentes.

Ante este escenario, la Fiscalía solicitó al Consejo de la Judicatura una autorización para contratar agentes fiscales temporales y sus respectivos equipos de apoyo para reforzar la capacidad de respuesta de la institución.

Según explicó Alarcón, la falta de fiscales es un problema que se arrastra desde hace varios años y limita la capacidad institucional para investigar los delitos. Pues los agentes tienen casos represados y una alta carga procesal.

Por ello, además de la autorización del Consejo de la Judicatura, Alarcón dijo que la Fiscalía está "coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos puedan dar recursos para salir de esa problemática".

¿Por qué persiste el déficit?

Un factor que afecta para que se mantenga el déficit de fiscales es que desde el 2015, el Consejo de la Judicatura no ha desarrollado concursos para la selección de nuevos fiscales, pese a los reiterados pedidos de la Fiscalía.

Candidatos a Fiscal General recibieron 51 impugnaciones

Otro de los problemas es la falta de presupuesto. Alarcón asegura que el presupuesto asignado para 2026 asciende a 138,3 millones de dólares. Sin embargo, el 92% de ese dinero se va en el pago de la nómina actual.

Y el 8% restante sirve para cubrir todas las necesidades operativas a escala nacional, desde insumos básicos hasta peritajes y protección.