Extraditan desde Ecuador a dos colombianos requeridos por EE.UU. por narcotráfico

Imagen referencial. Dos ciudadanos colombianos requeridos por Estados Unidos fueron extraditados desde Ecuador a EE.UU. por narcotráfico

La Policía Nacional informó sobre la extradición pasiva de Alver P. y Nerlyn P., dos ciudadanos colombianos requeridos por autoridades de Estados Unidos por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Según la institución, el procedimiento se concretó mediante cooperación policial internacional con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y agencias de la DEA.

Los dos ciudadanos permanecían en el Centro de Privación de Libertad El Inca, en Quito, desde donde fueron trasladados bajo custodia hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

La Policía señaló que el operativo permitió ejecutar el proceso de extradición requerido por la justicia estadounidense, aunque en el reporte difundido no se detallan las causas específicas que enfrenta cada uno en ese país ni las fechas de los procesos judiciales.

La extradición pasiva corresponde al procedimiento mediante el cual Ecuador entrega a una persona extranjera requerida por otro Estado para que responda ante su sistema de justicia.

Por ahora, las autoridades no han informado a qué ciudad de Estados Unidos van a ser trasladados ni cuál será la siguiente etapa judicial una vez lleguen a ese país.