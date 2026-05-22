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Seguridad

Intentaron robar a un policía de civil en Guayaquil y terminó en balacera

En Juan Montalvo, noreste de Guayaquil, cuatro hombres intentaron asaltar a un policía vestido de civil.

Un policía vestido de civil se enfrentó a cuatro asaltantes en Guayaquil.

Captura de pantalla

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

22 may 2026 - 10:12

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Un hombre resultó herido tras un enfrentamiento armado con un policía vestido de civil, en el noroeste de Guayaquil, la mañana del jueves 21 de mayo de 2026.

Cuatro hombres armados interceptaron al agente policial en Juan Montalvo e intentaron robarle su motocicleta.

Según la Policía Nacional, el gendarme bajó del vehículo y lo entregó sin poner resistencia.

Sin embargo, uno de los presuntos asaltantes intentó disparar al policía, pero su arma se encasquilló y no lo logró.

"Por lo que el servidor policial reacciona y procede a disparar para salvaguardar su vida", detalló Marcos Carranco Panchana, subjefe del Distrito Florida.

Uno de los presuntos asaltantes resultó herido en la mano y fue sometido hasta que llegó una ambulancia.

Mientras tanto, los otros tres atacantes corrieron, pero intentaron rescatar al herido. Allí se desató un nuevo enfrentamiento armado.

De acuerdo con Carranco, los asaltantes huyeron al ver un patrullero en el sector.

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