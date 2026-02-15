FF.AA. afirman que instructivo sobre evaluación a medios no está vigente ni ha sido aplicado

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador aseguró que el manual sobre lineamientos para la cobertura de medios de comunicación en eventos institucionales es un “documento interno en desarrollo” que no está vigente ni ha sido aplicado.

En ese manual se emitieron parámetros para evaluar a los medios de comunicación y periodistas para acceder a coberturas institucionales. Eso motivó cuestionamientos sobre una posible afectación a la libertad de prensa.

Este circuló públicamente el martes 10 de febrero de 2026. Según las FF.AA., este documento se filtró de forma "fraudulenta".

Entonces, la entidad castrense respondió a las preocupaciones planteadas por organizaciones periodísticas del país, a través de un comunicado emitido la noche del sábado 14 de febrero de 2026.

Según la institución militar, el texto aún se encuentra en revisión y cada una de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, deberán presentar observaciones antes de cualquier decisión institucional.

"Atendiendo a las inquietudes generadas en la opinión pública y en los gremios de comunicación es importante aclarar que el documento se encuentra en desarrollo y no ha sido aplicado ni puesto en vigencia", detallaron las FF.AA.

"Cada una de las Fuerzas Terretre, Naval y Aérea deberá revisarlo y presentar su observaciones al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para su análisis y determinación conforme a los procedimientos institucionales", se detalla en el comunicado.

Además la institución negó que se hayan impuesto restricciones o censura a periodistas o medios desde su emisión. "Desde que se emitió el documento ningún medio de comunicación, ni periodista ha sido restringido ni censurado".

El pronunciamiento se produjo luego de un comunicado conjunto de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y el Colegio de Periodistas de Pichincha (CPP), gremios que manifestaron inquietud por el contenido del documento filtrado, al considerar que podría implicar limitaciones al ejercicio periodístico.

Las Fuerzas Armadas sostuvieron el manual tiene como objetivo establecer parámetros para la coordinación, acreditación y gestión de medios durante actividades institucionales, con énfasis en la seguridad de instalaciones y operaciones militares, así como en la protección de civiles y comunicadores.

En su explicación, la institución castrense mencionó que el contexto de 'conflicto armado no internacional' que atraviesa Ecuador exige precauciones adicionales respecto al acceso de actores externos a instalaciones donde se maneja información sensible, cuya divulgación podría afectar el cumplimiento de misiones estratégicas.

Finalmente, el Comando Conjunto reiteró que el documento no vulnera la libertad de expresión ni el trabajo periodístico, y ratificó su compromiso con la transparencia y el rol de la prensa dentro del sistema democrático.