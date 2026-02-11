Fuerzas Armadas se pronuncia sobre evaluación para acreditar a medios de comunicación

FF.AA. dispuso lineamientos para evaluar a medios y periodistas para permitir el acceso a coberturas

Las Fuerzas Armadas del Ecuador emitieron un pronunciamiento para aclarar el alcance de un documento interno que establece parámetros de evaluación y acreditación para medios de comunicación y periodistas.

El documento, firmado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, y dirigido a los comandantes generales de la Fuerza Terrestre, la Armada y la Fuerza Aérea, circuló públicamente el martes 10 de febrero de 2026.

En ese documento se emitieron parámetros para evaluar a los medios de comunicación y periodistas para acceder a coberturas institucionales. Eso motivó cuestionamientos sobre una posible afectación a la libertad de prensa.

Ante los cuestionamientos, las Fuerzas Armadas señalaron que respetan y promueven el ejercicio periodístico y que las disposiciones en materia de acreditación y evaluación no buscan restringir ni limitar el trabajo periodístico.

Seis tipos de mercados ilícitos se expandieron en Ecuador

"Las disposiciones emitidas en materia de acreditación, evaluación y gestión de medios no tienen como propósito restringir, limitar ni impedir el ejercicio del trabajo periodístico, ni afectar el derecho a la información", indicó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en un comunicado.

Además, la entidad castrense dijo que la evaluación para acreditación de medios tiene como "finalidad es ordenar, planificar y garantizar que la labor informativa se desarrolle de manera adecuada, oportuna y segura durante los eventos oficiales organizados por las Fuerzas Armadas".

¿Por qué se realizará la evaluación para acreditar a medios?

Según las FF.AA., los procesos de acreditación de medios "buscan facilitar el acceso organizado a los eventos institucionales, permitiendo que los comunicadores realicen su cobertura en condiciones claras, seguras y eficientes".

Además, dijo que el registro de periodistas y comunicadores al ingreso a áreas reservadas "responde exclusivamente a procedimientos de control y seguridad institucional, sin que ello implique una restricción a su labor profesional".

La entidad castrense también explicó que la utilización de herramientas técnicas para el seguimiento y evaluación de medios "constituye un mecanismo administrativo y preventivo, orientado a mejorar la coordinación comunicacional y la protección de la información institucional".