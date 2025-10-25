Las Fuerzas Armadas movilizan militares a Guayaquil para reforzar operativos de seguridad

Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron este sábado 25 de octubre del 2025 el despliegue de militares a Guayaquil tras participar en los operativos durante el paro convocado por la Conaie. El objetivo, según el comunicado de la institución, es fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el Puerto Principal.

El reforzamiento de la seguridad se dio una semana después del atentado criminal, con dos coches bomba, ocurrido el martes 14 de octubre en el norte de Guayaquil. Los efectivos enviados a Guayas pertenecen a diferentes unidades de todo el país, el Ejército informó que varios de ellos participaron en los operativos ejecutados en Imbabura, durante el paro de la Conaie.

“El despliegue de tropas continúa y se extenderá en los próximos días, sumándose a las acciones permanentes orientadas a combatir el crimen organizado, mantener el orden público y proteger a la ciudadanía”, se informó en la red social X y se publicaron imágenes del viaje.

