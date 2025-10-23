Riesgo país alcanza el punto más bajo de las últimas tres semanas tras el fin del paro de la Conaie

El riesgo país bajó tras el anuncio del fin del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra del fin del subsidio al diésel.

El Banco Central marca este jueves 23 de octubre de 2025 el riesgo país en su punto más bajo de las últimas tres semanas.

Ecuador se sitúa con 759 puntos, una reducción de 47 unidades con respecto al día anterior.

Desde junio el riesgo país ha subido y bajado según cada día, manteniendo una conducta volátil, reforzada por el paro.

El indicador que mide la confianza de los inversionistas en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras, empezó a descender el 20 de octubre, bajando desde 804 a 759 puntos.

Antes de que el 12 de septiembre se anunciara la eliminación del subsidio al diésel, lo que desató el paro de 31 días, el riesgo país de Ecuador se ubicaba en 689 puntos.

De acuerdo a datos del Banco Central, la prima de riesgo estaba cayendo poco a poco desde inicios de junio, cuando empezó a situarse por debajo de los 900 puntos.

Cuando el presidente Daniel Noboa inició su mandato en noviembre de 2023 el riesgo país se ubicaba en 2 016 puntos, según el Ministerio de Economía.

Luego de la última victoria de Noboa en las urnas, este indicador bajó 562 puntos en un solo día,"la reducción diaria más fuerte desde el inicio de la dolarización en enero de 2000", según destacó en ese entonces el Banco Central.