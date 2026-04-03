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Ecuador

Senescyt abre nuevas becas de cuarto nivel para estudiar maestrías

Senescyt abre nuevas becas de cuarto nivel para estudiar maestrías

Becas Cuarto Nivel ofertas academicas

Senescyt

Autor

Tamara Lopez

Actualizada:

03 abr 2026 - 18:01

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La Senescyt mantiene abierta su oferta de becas de cuarto nivel, dirigida a ecuatorianos que buscan continuar su formación académica con estudios de maestría y posgrado. 

Estas oportunidades incluyen programas en universidades nacionales e internacionales, con opciones en áreas como tecnología, educación, negocios, salud e investigación.

OFERTAS DISPONIBLES

Dentro de la plataforma oficial se encuentran múltiples convocatorias para maestrías en distintos países, así como programas en instituciones reconocidas. 

Entre ellas se destacan becas gestionadas en conjunto con organismos internacionales, universidades extranjeras y programas de cooperación académica.

QUÉ CUBREN LAS BECAS  

Dependiendo del programa, las becas pueden cubrir:  

  •  Matrícula total o parcial
  • Costos académicos
  • En algunos casos, manutención y otros gastos

El alcance del financiamiento varía según la institución y el tipo de convenio.  

https://siau.senescyt.gob.ec/becas-cuarto-nivel/

REQUISITOS GENERALES  

Para postular a estas becas, los aspirantes deben cumplir con condiciones como:  

  • Contar con un título universitario de tercer nivel
  • Tener buen rendimiento académico
  • Cumplir con requisitos específicos del programa (idioma, admisión, entre otros)

Además, en algunos casos se requiere no haber sido beneficiario previo de otras becas o no mantener obligaciones pendientes con programas de financiamiento educativo.   

UNA OPORTUNIDAD INTERNACIONAL  

Las becas permiten acceder a estudios en países como Estados Unidos, Corea, España o México, ampliando las oportunidades de formación para profesionales ecuatorianos.   

CÓMO POSTULAR  

Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial de becas de Senescyt, revisar las bases de cada convocatoria y completar el proceso de aplicación en línea. 

Cada programa tiene fechas, requisitos y condiciones específicas.

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