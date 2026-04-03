Senescyt abre nuevas becas de cuarto nivel para estudiar maestrías

La Senescyt mantiene abierta su oferta de becas de cuarto nivel, dirigida a ecuatorianos que buscan continuar su formación académica con estudios de maestría y posgrado.

Estas oportunidades incluyen programas en universidades nacionales e internacionales, con opciones en áreas como tecnología, educación, negocios, salud e investigación.

OFERTAS DISPONIBLES

Dentro de la plataforma oficial se encuentran múltiples convocatorias para maestrías en distintos países, así como programas en instituciones reconocidas.

Entre ellas se destacan becas gestionadas en conjunto con organismos internacionales, universidades extranjeras y programas de cooperación académica.

QUÉ CUBREN LAS BECAS

Dependiendo del programa, las becas pueden cubrir:

Matrícula total o parcial

Costos académicos

En algunos casos, manutención y otros gastos

El alcance del financiamiento varía según la institución y el tipo de convenio.

https://siau.senescyt.gob.ec/becas-cuarto-nivel/

REQUISITOS GENERALES

Para postular a estas becas, los aspirantes deben cumplir con condiciones como:

Contar con un título universitario de tercer nivel

Tener buen rendimiento académico

Cumplir con requisitos específicos del programa (idioma, admisión, entre otros)

Además, en algunos casos se requiere no haber sido beneficiario previo de otras becas o no mantener obligaciones pendientes con programas de financiamiento educativo.

UNA OPORTUNIDAD INTERNACIONAL

Las becas permiten acceder a estudios en países como Estados Unidos, Corea, España o México, ampliando las oportunidades de formación para profesionales ecuatorianos.

CÓMO POSTULAR

Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial de becas de Senescyt, revisar las bases de cada convocatoria y completar el proceso de aplicación en línea.

Cada programa tiene fechas, requisitos y condiciones específicas.