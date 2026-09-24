Caso Lizeth Bunshi: único procesado, Cristian V., es llevado a la cárcel del Encuentro

Cristian V., único procesado en el caso Lizeth Bunshi, fue llevado a la cárcel del Encuentro este jueves 24 de septiembre de 2026.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que tarde de este jueves 24 de septiembre de 2026 el traslado de Cristian V. a la 'Cárcel del Encuentro', ubicada en Santa Elena.

Cristian V. es el único procesado en el caso de Lizeth Bunshi, quien fue reportada como desaparecida el pasado 19 de julio de 2026.

Tras semanas de búsqueda, su cuerpo fue hallado sin vida el 25 de agosto en el río Machángara, en el sector de Guápulo.

Luego, fue identificada por sus familiares en el Departamento Médico Legal, en el norte de Quito.

Reconstrucción de los hechos y reformulación

Pese a que la causa se abrió por desaparición involuntaria, la defensa de la familia de la víctima sostiene que existen elementos contundentes para que la Fiscalía General del Estado reformule cargos por el delito de feminidio.

El abogado de la víctima, Freddy Ron, calificó de "exitosa" la diligencia de reconstrucción de los hechos en declaraciones a Teleamazonas.com. y reveló nuevos detalles de la diligencia.

Contradicciones de Cristian V.

Según la defensa, Cristian V. aseguró que Lizeth se cayó de forma accidental hacia la quebrada o el río.

Sin embargo, los testimonios de los testigos presenciales y del personal de seguridad de la zona descartaron que el procesado haya pedido auxilio o buscado ayuda tras el suceso.

Huellas de resistencia

Rodríguez detalló que el informe de autopsia revela agresiones y huellas de defensa en la cabeza de Lizeth, lo que indica que la joven intentó defenderse antes de su muerte.

Falsa narrativa

La defensa cuestionó las constantes variantes en los relatos presentados por el imputado y su patrocinador legal, señalándolas como intentos de crear distractores en el proceso judicial.

En espera de informes periciales

Por su parte, el abogado Luis Felipe Abarca, también representante legal de la familia de Lizeth Bunshi, habló con Teleamazonas.com.

Indicó que están a la espera de una respuesta oficial por parte del Fiscalía sobre la solicitud de reformulación de cargos a feminidio.

Abarca agregó que dentro de la instrucción fiscal aún se espera la notificación formal del informe final de la reconstrucción de los hechos.

También la entrega de pericias pendientes a cargo de Criminalística y Fiscalía.

La familia de la joven hace un llamado a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad.