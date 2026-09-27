SNAI aclara video de hombre vestido de naranja que caminaba por Latacunga

El SNAI aclaró que el hombre que apareció vestido de naranja caminando por Latacunga ya había recuperado su libertad y no se encontraba bajo custodia penitenciaria.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) se pronunció este 27 de septiembre de 2026 sobre un video difundido en redes en el que se observa a un hombre vestido con prendas de color naranja caminando por las calles de Latacunga.

Según el comunicado oficial, el ciudadano identificado como Héctor A. había permanecido en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi N.º 1, pero ya había recuperado su libertad cuando fueron registradas las imágenes.

El SNAI emitió un comunicado para aclarar que Héctor A. ya había recuperado su libertad cuando fue grabado vestido de naranja en las calles de Latacunga. SNAI.

Vestimenta naranja generó confusión

La institución explicó que, una vez que una persona recupera su libertad, deja de estar bajo la tutela del Estado en calidad de persona privada de libertad.

Por ello, precisó que la vestimenta utilizada posteriormente es responsabilidad del ciudadano y que llevar prendas de color naranja no significa que continúe privado de libertad.

El SNAI pidió a los medios de comunicación ya la ciudadanía contrastar la información con fuentes oficiales antes de difundir contenidos que puedan generar confusión.