Gemelos fueron acribillados en Manta

Los gemelos tenían 22 años de edad.

La noche del 21 de abril de 2026, gemelos fueron acribillados en el sector de La Pradera, en Manta.

Las víctimas fueron asesinadas con cerca de 17 balazos, cerca de las 21:00, dentro de su vivienda en Manabí.

Gemelos no registraban antecedentes penales

El ataque se dio cuando varios hombres ingresaron violentamente al domicilio y dispararon contra Anthony Josué y Anthony Javier Cevallos, de 22 años.

Según información policial, los gemelos no registraban antecedentes penales.

Las autoridades informaron que continuarán con las investigaciones para determinar las causas y a los responsables.