Gobernación ordena retiro de tarima puesta en Guayaquil para plantón a favor de Álvarez

Cierre de la Av. Malecón y 10 de Agosto por instalación de una tarima en el sitio

"Con una emergencia activa en el centro de Guayaquil, la prioridad es una sola, la seguridad de nuestra gente", escribió el gobernador del Guayas, José Arévalo, en X. El mensaje lo difundió este jueves 12 de febrero de 2026, tras disponer el retiro de una tarima colocada en la av. Malecón y 10 de Agosto.

Se conoce que se trata de una estructura colocada en los exteriores del Municipio de Guayaquil, para un evento de apoyo hacia el alcalde Aquiles Alvarez, quien se encuentra preso en Latacunga como parte de la investigación del caso Goleada.

Esto sucede mientras en la ciudad continúan las acciones para mitigar un incendio de gran proporción que se originó el miércoles 11, en un edificio multicomercio.

El ECU 911 de Guayaquil reportó que mediante las cámaras de videovigilancia se registró el cierre de la av. Malecón y 10 de Agosto por la instalación de la tarima.

"No se pueden tomar decisiones que generen aglomeraciones o dificulten el trabajo de los equipos de respuesta. En momentos como este, se actúa con responsabilidad y enfoque en proteger vidas", escribió el Gobernador.

Asimismo, la Gobernación del Guayas emitió un comunicado para dar a conocer la directriz de la autoridad de esa institución. En este señaló que la decisión se toma en el marco del incendio estructural registrado en el centro de Guayaquil.

La Gobernación señaló que la estructura instalada en la calle Malecón que obstaculiza la circulación en un punto estratégico para la evacuación y el desplazamiento de unidades de emergencia.

"En ejercicio de las competencias establecidas en la normativa vigente en materia de gestión de riesgos y orden público, y con el objetivo prioritario de proteger la vida e integridad de la población, esta Gobernación dispone el retiro inmediato de dicha estructura", dice el comunicado.

Además, la Gobernación dijo que "la permanencia de instalaciones que interfieran con la movilidad y con las labores operativas de los organismos de respuesta es incompatible con un escenario de emergencia y no sera tolerada".

Como parte del proceso, la Gobernación dispuso a la Intendencia General de Policía del Guayas adoptar de manera inmediata las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de la disposición.