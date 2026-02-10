¿Qué pasará con la alcaldía de Guayaquil tras la detención de Aquiles Alvarez?

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, durante una sesión del Concejo Metropolitano de Guayaquil.

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el marco de una investigación por presunto delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria dentro del caso Goleada, abre un nuevo escenario para el Municipio porteño.

Alvarez fue detenido la madrugada de este martes 10 de febrero del 2026, junto a 10 personas personas más. Todos fueron trasladados hacia el Complejo Judicial Norte, en Quito, en donde se realiza la audiencia de formulación de cargos.

El futuro del alcalde Alvarez se resolverá en las próximas horas. El abogado penalista, Felipe Rodríguez, explica que su detención es “con fines de comparecencia”. Es decir, el objetivo es detener al implicado en la investigación y llevarlo privado de la libertad a audiencia de formulación de cargos, para procesarlo penalmente, dentro de un plazo máximo de 24 horas.

Añade que la Fiscalía elige esta modalidad cuando va a solicitar prisión preventiva.

¿Qué pasará con la Alcaldía de Guayaquil?

Bajo ese escenario, surge la interrogante sobre qué ocurrirá con la Alcaldía de Guayaquil al encontrarse el alcalde privado de libertad.

José Manuel Portugal, director de la escuela de derecho de la UIDE, explica que la legislación vigente permite al Alcalde una ausencia máxima de hasta tres días antes de que se deba solicitar formalmente una ausencia temporal.

En ese caso, el alcalde tendría que solicitar dicha ausencia para que la vicealcaldesa asuma el cargo, pedir vacaciones u optar por alguna alternativa legal que evite una ausencia definitiva.

Además, podría presentarse el escenario de ausencia definitiva si no se presenta en su lugar de trabajo por un período mayor a 30 días, sin una justificación válida. Esto implicaría que el alcalde pierda su cargo y que asuma la vicealcaldesa Tatiana Coronel.