Defensa de Alvarez busca que se revoque la prisión preventiva y la califica de 'irracional'

Aquiles Alvarez fue trasladao a la cárcel de Latacunga para cumplir la prisión preventiva por el caso Goleada.

Aquiles Alvarez fue trasladado a la cárcel de Latacunga la madrugada de este jueves 12 de febrero de 2026. Horas después su abogado, Ramiro García, presentó el recurso de apelación a la prisión preventiva.

"Yo creo que todo esto responde a una forma de retaliación", dijo García al llegar a la cárcel de Cotopaxi a reunirse con el Alcalde.

La prisión preventiva fue ordenada para cinco personas. Solo el Alcalde de Guayaquil fue ingresado en la cárcel de Latacunga, mientras que sus hermanos permanecen en Turi, en Cuenca.

García indicó que el juez del caso Goleada recomendó que los procesados sean trasladados a la cárcel 4, en Quito. Sin embargo, "el Gobierno, a través de SNAI decidió llevarle a Latacunga", agregó el abogado defensor.

El abogado indicó que Alvarez y los otros 10 detenidos fueron llevados a Criminalística para un procedimiento regular antes de ingresar al centro penitenciario, de forma que se asegure que no sufieron lesiones durante el internamiento en la unidad judicial.

El abogado defensor insistió en que se ha solicitado que Alvarez salga de la prisión, y no un cambio de centro penitenciario. Calificó a la medida de prisión preventiva como "irracional, desproporcionada e innecesaria".

"Yo creo que los jueces de la Corte Provincial serán mucho menos presionables que este juez Jairo García, contra quien además hay un expediente disciplinario con fines de destitución", añadió García.

García negó que vaya a dejar la defensa de Alvarez, como se especuló en redes sociales y calificó esa información como parte de una campaña de persecución a su cliente.

Álvarez fue detenido el martes, junto a dos hermanos y otras ocho personas, en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.