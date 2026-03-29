Operativo militar golpea minería ilegal en Santo Domingo y afecta finanzas de ‘Los Lobos’

Personal militar participó en el operativo en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Un campamento de minería ilegal fue intervenido en el sector Salinas de Montenuevo, en Santo Domingo de los Tsáchilas este domingo 29 de marzo del 2026. La operación se realizó tras labores de inteligencia militar.

El Ministerio de Defensa indicó que la estructura estaría vinculada al grupo armado organizado “Los Lobos”, presuntamente liderado por un hombre conocido con el alias “Uruguayo”, que operaba en la zona mediante actividades extractivas ilegales.

En el sitio se identificó una operación con infraestructura montada para la extracción de material aurífero. Entre los elementos hallados constaban sistemas de poleas para movilizar carga, zonas de acopio y mecanismos de alerta que permitían anticipar controles. También se reportaron denuncias sobre presiones a habitantes del sector.

Durante la intervención se inhabilitaron 15 bocaminas, se destruyeron cerca de 5 000 sacos con material aurífero y se desmanteló un sistema de polea de gran escala. Además, una retroexcavadora fue neutralizada en el lugar.

Según estimaciones, la actividad ilegal intervenida representaría un impacto económico cercano a los tres millones de dólares para esta estructura, que mantenía operaciones en la zona.

La minería ilegal es una de las fuentes de financiamiento de organizaciones delictivas en distintas regiones del país, donde este tipo de campamentos suelen operar en zonas de difícil acceso y fuera de control estatal.