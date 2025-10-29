Golpe a Los Lobos en Quito; Capturan al cabecilla alias 'Gordo Arturo' y a 16 personas

La Policía desarticuló un brazo de Los Lobos en Quito este 29 de octubre del 2025

Un megaoperativo simultáneo contra 'Los Lobos' se desarrolló en Quito y Guayaquil este miércoles 29 de octubre del 2025. Alias 'Gordo Arturo' y otras 16 personas fueron detenidas.

Los capturados están involucrados en tres hechos violentos registrados en la capital. Durante la operación 'Libertad 3' se ejecutaron 29 allanamientos en las dos ciudades.

La intervención policial se realizó en el Distrito Pascuales, en Guayaquil; Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Calderón, La Delicia y Quitumbe, en Quito.

John Reimberg, ministro del Interior, confirmó la detención de alias 'Gordo Arturo', cabecilla de Los Lobos en Quito. Aseguró que se ha detenido a la estructura completa de este "importante brazo" de la organización criminal, calificada como terrorista.

El Ministro del Interior también detalló que el cabecilla tiene siete detenciones por diferentes delitos y que en el último año ha viajado por varias ocasiones a Colombia. "Estamos investigando de que se tratan estos viajes", agregó.

En los inmuebles, los uniformados encontraron autos robados, armamento, licores, documentos, joyas, dinero, chalecos antibalas y un altar a la 'Santa Muerte'.

Este brazo armado de Los Lobos estaría involucrado en el robo de joyas valoradas en 300 000 dólares en un centro comercial de Quito, registrado en noviembre de 2024.

Múltiples joyas fueron halladas durante operativo en Quito Cortesía Decenas de anillos fueron incautados en golpe a Los Loboas Cortesía Uniformados hallaron múltiples relojes en allanamientos en Quito Cortesía Chalecos y dinero en efectivo se decomiso en Quito Vestimenta de Policía fue encontrada en el operativo en Quito Cortesía

También se los vincula con el intento de robo a un vehículo blindado en los exteriores de un centro comercial ubicado al sur de la capital , en abril de 2025. En este hecho violento un sospechoso fue abatido.

Los detenidos además son señalados por el secuestro extorsivo y muerte de un policía, ocurrido en julio del 2025 al norte de la ciudad.