Seis guardias de seguridad desaparecen en Guayaquil tras salir hacia la isla Puná

Seis guardias desaparecieron luego de salir a resguardar una embarcación camaronera en Guayaquil.

Seis guardias de seguridad desaparecieron en Guayaquil, luego de salir hacia la isla Puná para resguardar una embarcación camaronera.

El grupo de seguridad partió desde el muelle Petrilli, en el sector de La Atarazana, el domingo 14 de junio de 2026.

Según la empresa de seguridad, las autoridades han realizado búsquedas en Puerto Bolívar y Balao, pero no hay rastro de los hombres.

Los familiares de los hombres desaparecidos han realizado plantones en la empresa privada para exigir información sobre el paradero de los guardias, pero aún no hay respuestas.

La denuncia por la desaparición fue presentada en la Fiscalía, pero la institución no se ha pronunciado al respecto.

Mientras tanto, la búsqueda de Roberto, Kevin, Marcos, Néstor, Oliver y José continúa.