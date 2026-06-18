Noboa decreta nuevo conflicto armado interno en Ecuador y plantea indulto e inmunidad

El presidente Daniel Noboa emitió un Decreto sobre el conflicto armado interno

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo conflicto armado interno en Ecuador. Lo hizo este jueves 18 de junio de 2026 mediante el Decreto Ejecutivo 424.

En el documento establece la posibilidad de indultar a personal policial, militar y civil que participe en las acciones de seguridad para hacer frente al conflicto armado interno.

En el documento el Gobierno establece que Ecuador recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que agudizan y sostienen el conflicto armado interno.

Para ello, se dispone que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Estados cooperantes coordinen acciones conjuntas en todos los niveles.

Uno de los objetivos de este Decreto Ejecutivo es neutralizar a las estructuas criminales organizadas que constituyan una amenaza para la soberanía nacional y el orden público.

Inmunidad para personal extranjero

Asimismo, el documento oficial determina que el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en estas acciones gozará de inmunidad, de conformidad con los instrumentos y acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador.

El presidente Noboa anunció este jueves que iniciará una ofensiva contra los grupos armados organizados y que lo harán con la cooperación de países como Estados Unidos.

Indulto para policías y militares

En el documento se establece que el Presidente concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participen en las acciones de defensa del Estado.

De igual manera, el Ejecutivo formuló un exhorto a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías a estos mismos actores.