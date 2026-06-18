Tres conflictos armados internos en tres años en Ecuador: ¿qué planteó cada uno?

El conflicto armado interno se declaró en Ecuador la primera vez el 9 de enero de 2024.

El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo conflicto armado en Ecuador este jueves 18 de junio de 2026. Es la tercera ocasión que el mandatario decreta esta medida en el país desde enero del 2024.

Ecuador arrancó el 2024 inmerso en una crisis de seguridad marcada por una ola de violencia sin precedentes, desencadenada por la fuga de la cárcel de José Adolfo Macías, alias 'Fito', cabecilla de la banda 'Los Choneros', y que llevó al presidente Daniel Noboa a imponer el estado de excepción.

Tras la fuga de Fito, que fue recapturado en 2025 y extraditado a Estados Unidos, se registraron numerosos ataques por parte de bandas terroristas en el país, así como una serie de motines carcelarios.

Durante tres años, la declaratoria de conflicto armado interno se ha mantenido en el país, con el fin de hacer frente al crimen organizado y la inseguridad que afecta a Ecuador.

Primera declaratoria tras la toma de TC Televisión

El primer conflicto armado interno se decretó en Ecuador el 9 de enero de 2024, luego de que un grupo armado se tomara las instalaciones de TC Televisión, en el norte de Guayaquil. Hombres encapuchados amenazaron, golpearon y robaron a los trabajadores mientras se transmitía en vivo la situación.

En esa ocasión el conflicto armado interno fue la causa para declarar estado de excepción en el el país y catalogar como terroristas a 22 grupos delictivos organizados a escala nacional.

Human Rights Watch (HRW) consideró que la declaración del Gobierno de Ecuador de un conflicto armado interno “puede conducir a abusos” por parte de las Fuerzas Armadas por la equiparación de las bandas con partes de un enfrentamiento bélico tradicional.

Noboa ratifica el conflicto armado interno en julio de 2025

Daniel Noboa ratificó el conflicto armado interno en Ecuador, a través del Decreto Ejecutivo 55, firmado el miércoles 16 de julio de 2025 y amparado en la Ley de Solidaridad.

En el documento el presidente ratificó "la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados", además que se ha evidenciado "la concurrencia de los criterios determiandos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional".

En la Ley constan dos factores para que se determine la concurrencia del conflicto armado interno. Estos son, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, la organización de los grupos armados; e intensidad de la violencia.

Ese Decreto Ejecutivo ordenaba al Centro Nacional de Inteligencia "realizar la actualización individualizada de los grupos armados organizados involucrados en el conflcito armado interno de manera periódica"

Junio del 2026 se ofrece inmunidad a los militares y policías

Finalmente el presidente Noboa firmó este 18 de junio el Decreto Ejecutivo 424, en el que derogó los dos anteriores y reonoció la existencia de un nuevo conflicto armado interno.

En este documento se plantea la posibilidad de indultar a personal policial, militar y civil que participe en las acciones de seguridad para hacer frente al conflicto armado interno.

Además, indica que Ecuador recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que agudizan y sostienen el conflicto armado interno.

El personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en estas acciones gozará de inmunidad, de conformidad con los instrumentos y acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador.