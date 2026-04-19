Cinco muertos, incluido un niño, en ataque armado en el sur de Guayaquil

Cinco personas, entre ellas un niño de 7 años, fueron asesinadas la tarde de este sábado en un ataque armado registrado en el barrio Cuba, en el sur de Guayaquil.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:50 en la intersección de las calles General Francisco Robles y José Vicente Trujillo, cuando un vehículo blanco llegó al lugar y varios sujetos descendieron para abrir fuego contra un grupo de personas, según reportes de medios locales y autoridades.

En la escena, dos hombres murieron en la calzada, mientras que una tercera víctima fue hallada sin vida en un callejón cercano. Otras dos personas, entre ellas el menor de edad, fueron trasladadas a casas de salud, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar. La Policía Nacional acordonó la zona para levantar indicios balísticos e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del crimen.

De acuerdo con información preliminar, tres de los adultos asesinados registraban antecedentes penales, mientras continúan las indagaciones para esclarecer este nuevo hecho violento en la ciudad.