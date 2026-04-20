La ATD descarta que crimen de funcionaria de Durán tenga relación con la entidad

Momento del procedimiento policial en el puente de la Unidad Nacional, donde este 20 de abril de 2026 asesinaron a un funcionaria de Durán.

Persiste la conmoción entre los servidores de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) tras el asesinato de Solange Arellano Zhingri, este 20 de abril de 2026, en el puente de la Unidad Nacional.

Tras confirmarse la identidad de la víctima, la entidad lamentó el crimen y descartó que este tenga relación con las funciones que allí desempeñaba.

También descarta vinculación alguna con la intervención en la ATD, ejecutada en julio de 2025.

En paralelo, la Policía confirmó que las investigaciones sobre el móvil del asesinato de Arellano continúan. Aún no hay detenidos en este caso.

¿Qué se sabe del caso?

En declaraciones a la prensa, Walter Villarroel, comandante de la Policía zona 8, dio más detalles del crimen de la funcionaria.

Solange Arellano Zhingri fue asesinada a las 07H36 de este 20 de abril, dentro de un vehículo en el puente de la Unidad Nacional, sentido Samborondón-Durán.

en el puente de la Unidad Nacional, sentido Samborondón-Durán. Cámaras de videovigilancia captan al p resunto asesino cuando se movilizaba en un auto color blanco .

. Posteriormente, se confirma que se trata del sargento de Policía en servicio activo, Ecuador Castro. El uniformado laborada en el distrito El Carmen, en Manabí.

Luego de atentar contra su esposa, el gendarme se trasladó hasta Pascuales , norte de Guayaquil, donde habló telefónicamente con Alison Arellano, hermana de la víctima y le confesó el crimen.

, norte de Guayaquil, donde habló telefónicamente con Alison Arellano, hermana de la víctima y le confesó el crimen. Castro le pidió a la hermana de la víctima que cuidara de sus hijos, dos menores de edad.

Posteriormente, el sargento se suicida en el domicilio en Pascuales, con la misma arma con la que mató a su esposa.

Funcionarios de Durán asesinados undefined

Aunque la Policía descarte la relación del crimen con las actividades de la servidora de la ATD, su asesinato se suma a otras muertes violentas de funcionarios de Durán.

En agosto de 2023, asesinan al director municipal de Terrenos , Miguel Santos Burgos, cuando se movilizaba en un taxi a la salida de su oficina.

, Miguel Santos Burgos, cuando se movilizaba en un taxi a la salida de su oficina. Un mes después asesinan al concejal Bolívar Vera , cuyo cuerpo fue hallado 24 horas después de su secuestro, en la vía a Salitre, en Guayas.

, cuyo cuerpo fue hallado 24 horas después de su secuestro, en la vía a Salitre, en Guayas. El director Financiero, Javier Bolaños, fue asesinado en la vía Durán-Boliche. Cinco días después, matan al concejal Hugo Obando, junto a su escolta, el policía Rubén Chávez.

La violencia en el cantón repunta mientras su alcalde Luis Chonillo sigue administrando la localidad vía virtual.