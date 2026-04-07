Desvalijan una escuela fiscal de Guayaquil a menos de un mes del inicio de clases

El centro de educación inicial "Víctor Hugo Briones", en el sur de Guayaquil, fue blanco de la delincuencia, este 7 de abril de 2026.

¡Se llevaron todo! Exclamaron padres de familia de los estudiantes del centro de educación inicial fiscal "Víctor Hugo Briones", ubicado en el Guasmo sur de Guayaquil.

Según información preliminar, varios sujetos hicieron huecos en paredes y mallas metálicas, ingresaron a las instalaciones del plantel y se robaron todo lo que pudieron.

Llaves de los lavamanos, cables hasta acondicionadores de aire fueron sustraidos de la unidad educativa, a menos de un mes del inicio de clases en el ciclo Costa, es decir que no había estudiantes ni personal educativo.

Testigos del sector señalan que los delincuentes habrían accedido al plantel a través de un terreno vacío contiguo. Además, afirman que no es la primera vez que la escuela es blanco de la inseguridad.

Aunque no existe un pronunciamiento de las autoridades sobre lo ocurrido, que tiene en zozobra a los moradores del sector.

Padres de familia cuantifican la afectación en cerca de USD 3 mil. Afirman que invirtieron de sus bolsillos para dotar parte de la escuela.

Su preocupación aumenta porque los estudiantes retomarán clases el próximo 4 de mayo, y temen que el tiempo no sea suficiente para reponer lo robado.