¡Al rescate de la Azzurra! Andrea Pirlo dirigirá a Italia tras la negativa de Pep Guardiola

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha llegado a un acuerdo con el excentrocampista Andrea Pirlo para que se convierta en entrenador de la selección con un contrato por cuatro años, informó el viernes el diario italiano La Repubblica.

Considerado por muchos como uno de los mejores centrocampistas de la historia, Pirlo ganó el Mundial 2006 con Italia y disfrutó de una distinguida carrera en clubes como el Inter de Milán, el AC Milan y la Juventus.

A sus 47 años, actualmente está al frente del Dubai United, que compite en la Primera División de los Emiratos Árabes Unidos. Pirlo entrenó a la Juventus durante la temporada 2020-21, llevando al club de Turín a conquistar la Coppa Italia y la Supercopa local.

El supuesto acuerdo se conoce horas después de que el exentrenador del Manchester City y del Barcelona, Josep Guardiola, rechazara entrenar a Italia, según informó a Reuters una fuente cercana a las negociaciones.

El español de 55 años, considerado uno de los mejores entrenadores mundiales, mantuvo conversaciones para convertirse en seleccionador de Italia, y el presidente de la FIGC, Giovanni Malago, sugirió que se podría mostrar flexibilidad económica con un candidato de su talla.

Italia lleva buscando un nuevo seleccionador desde que Gennaro Gattuso dimitió en abril, después de que la selección, cuatro veces campeona del mundo, no lograra clasificarse para su tercer Mundial consecutivo.

La FIGC también sondeó al DT de Brasil, Carlo Ancelotti, antes de mantener conversaciones con Guardiola, declaró el jueves el director deportivo italiano, Paolo Maldini.

Guardiola dejó el City al término de esta temporada tras una brillante década al frente del equipo, en la que ganó seis títulos de la Premier League -incluidos cuatro consecutivos, algo sin precedentes-, así como tres Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga y la Liga de Campeones.

Antes de llegar al City en 2016, Guardiola disfrutó de un éxito igualmente notable en el Barcelona, donde ganó dos títulos de la Liga de Campeones y tres de LaLiga española, para después sumar tres Bundesligas durante su etapa en el Bayern Munich.

El fútbol italiano se enfrenta a una de sus crisis más profundas de las últimas décadas, tras una temprana eliminación colectiva de las competiciones europeas de clubes y el fracaso a la hora de clasificarse para el Mundial.

El nombramiento de un nuevo seleccionador nacional se considera el primer paso de un esfuerzo más amplio por reconstruir un sistema de cantera y de desarrollo del talento que se ha deteriorado significativamente en un país donde el fútbol sigue siendo una obsesión nacional.