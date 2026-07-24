Richard Carapaz: los momentos que hicieron vibrar a todo un país

Hablar de Richard Carapaz es hablar de algunos de los momentos más memorables del deporte ecuatoriano. A lo largo de su carrera, el ciclista carchense no solo ha conquistado títulos y podios en las competencias más importantes del mundo, sino que también ha convertido cada ataque en la montaña y cada victoria en una razón para que Ecuador entero se detenga a seguir sus hazañas.

El primer gran capítulo llegó en 2019, cuando se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia. Con una actuación brillante en la montaña y una defensa impecable de la 'maglia rosa', Carapaz escribió una página inédita para el ciclismo nacional y se consolidó entre los mejores corredores del mundo.

Dos años después alcanzó la cima del deporte olímpico. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021 debido a la pandemia, sorprendió con un ataque en el tramo final de la prueba de ruta para conquistar la medalla de oro, la segunda en la historia del Ecuador y la primera en ciclismo. Aquella victoria quedó grabada como una de las gestas más importantes del deporte ecuatoriano.

Su protagonismo también se trasladó al Tour de Francia, la carrera más prestigiosa del calendario internacional. En distintas ediciones ha firmado actuaciones sobresalientes, con podios en la clasificación general, victorias de etapa y una constante presencia entre los grandes favoritos. En 2024 conquistó una etapa y se quedó con el maillot de la montaña, reconocimiento que distingue al mejor escalador de la competencia, mientras que en 2026 volvió a levantar los brazos tras imponerse en una exigente jornada de alta montaña.

Pero más allá de los resultados, una de las mayores virtudes de Carapaz ha sido su estilo de correr. Sus ataques a larga distancia, muchas veces en los puertos más exigentes de Europa, le han valido el reconocimiento del pelotón internacional y el cariño de los aficionados.

Su carácter ofensivo y su capacidad para desafiar a los mejores ciclistas del mundo lo convirtieron en un corredor impredecible y protagonista de algunas de las jornadas más emocionantes del ciclismo moderno.

Cada una de esas gestas ha tenido un impacto que trasciende las carreteras. Desde el Giro de Italia hasta el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos, Richard Carapaz ha logrado que millones de ecuatorianos madruguen, se reúnan frente a un televisor o sigan una transmisión desde sus teléfonos para acompañar cada kilómetro de sus carreras.

Con una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte nacional, "La Locomotora del Carchi" sigue demostrando que sus mayores triunfos no se miden únicamente en trofeos o medallas, sino también en la capacidad de inspirar y emocionar a todo un país.