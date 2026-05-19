Explosión de auto en Monte Sinaí de Guayaquil deja varios daños materiales

El vehículo quedó destruido tras la explosión de tanques de gas en su interior, en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil.

Un atentado explosivo generó alarma entre los moradores de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil.

Según información preliminar, cerca de las 16H00 de este 19 de mayo de 2026, sujetos llegaron en un automóvil en la cooperativa Trinidad de Dios.

En su interior, habían tres tanques de gas, que explotaron luego de abandonar el vehículo a la altura de la subestación eléctrica de la zona.

La explosion destruyó el automotor por completo y afectó a varias viviendas de la localidad. Equipos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendieron la novedad.

Ataque bajo investigación

Mientras agentes del Grupo Operativo Motorizado (GOM) Nuevo Guayaquil de la Policía realizaban patrullajes preventivos, se percataron de la presencia de personas y un vehículo sospechosos en la cooperativa Trinidad de Dios.

Durante la intervención policial, los uniformados escucharon varias detonaciones en la zona donde estaba el automotor.

En colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, personal especializado del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) ejecutó una inspección técnica preliminar, e identificó tres fragmentos de cilindros de gas en el sitio.

Asimismo, Criminalística levantó los indicios, mientras se trabaja en localizar a los responsables y determinar las circunstancias del hecho.