Liga de Quito vs. Lanús: duelo clave por el cupo a octavos de final de Copa Libertadores

Liga de Quito se juega una final en su ilusión por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Este miércoles 20 de mayo, a partir de las 19:30 (hora de Ecuador), el conjunto albo recibe al Club Atlético Lanús de Argentina en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El encuentro, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos, es de vida o muerte para el 'Rey de Copas', que necesita hacer valer su condición de local y las condiciones geográficas de la capital para inclinar la balanza a su favor. La urgencia del equipo ecuatoriano responde estrictamente a la tabla de posiciones.

Actualmente, el Grupo G es liderado por Mirassol de Brasil con 9 puntos, mientras que Liga de Quito y Lanús comparten la segunda ubicación con 6 unidades cada uno, dejando en el fondo a Always Ready con 3.

Un triunfo en Casa Blanca no solo rompería el empate técnico con los granates, sino que dejaría al cuadro comandado por Tiago Nunes en una posición inmejorable antes del cierre de la etapa de grupos.

A pesar de las dudas que han manifestado los aficionados albos en sus últimas presentaciones locales, el equipo llega con el ánimo en alto tras encadenar tres victorias consecutivas en la LigaPro, incluyendo una remontada agónica frente a Técnico Universitario.

La plantilla sabe que el margen de error es nulo y buscará cobrarse la revancha del partido de ida, donde Lanús se impuso por la mínima diferencia. Se espera un duelo de alta intensidad táctica donde la efectividad de los delanteros universitarios será la clave para abrir el cerrojo argentino.