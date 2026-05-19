¿Qué trámites de tránsito se pueden hacer y qué no en Guayaquil tras fallo en la ANT?

Imagen de la revisión técnica vehicular en los centros habilitados por la ATM en Guayaquil.

Tras el fallo en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil aclara a los usuarios qué trámites están habilitados y los que no, mientras persista el problema nacional.

Estos son los trámites habilitados:

Duplicado de placas.

Canje de placas de papel por plásticas provisionales.

Prechequeo vehicular.

Revisión técnica (solo con turno previamente agendado).

A continuación, los trámites que dependen del funcionamiento del sistema de la ANT y que por ahora están inhabilitados:

Transferencia de dominio.

Bloqueo y desbloqueo de vehículos.

Duplicado de matrícula.

Emisión de matrícula por primera vez.

Certificado único vehicular.

La ATM también señaló que algunos servicios en línea, que dependen de la ANT, también podrían presentar afectaciones.

El servicio total se restablecerá una vez que la Agencia Nacional supere los problemas con su sistema.