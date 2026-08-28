Guayaquil: Secuestradores exigían USD 500 mil para liberar a un hombre de 63 años.

Un operativo relámpago ejecutado por la Unidad Anti Secuestros y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional culminó con la liberación de un ciudadano de 63 años en Guayaquil.

La intervención, denominada Operativo Libertad 979 , permitió la aprehensión de dos sospechosos vinculados al delito de secuestro extorsivo.

La noticia fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, a través de sus canales oficiales.

Exigían medio millón de dólares

Según los informes policiales, los captores contactaron a los familiares del hombre para exigir la suma de USD 500 000 a cambio de no tentar contra su vida y devolverlo con libertad.

Tras recibir la denuncia, equipos especializados de la UNASE desplegaron labores de inteligencia y seguimiento en la urbe porteña hasta dar con la ubicación de la víctima.

Evidencias y situación legal

Durante la incursión táctica, los agentes policiales lograron rescatar ileso al ciudadano de 63 años, quien fue puesto a buen recaudo.

También fue sometido a evaluaciones médicas para ser reencontrado con su familia.

Posibles indicios

1 vehículo presuntamente utilizado para el traslado e interceptación de la víctima.

presuntamente utilizado para el traslado e interceptación de la víctima. Dispositivos y evidencias vinculadas al proceso extorsivo.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para ser puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado, a la espera de la audiencia donde se definirá su situación jurídica.