Policía decomisa 400 kilos de marihuana y aprehende a cinco personas en Carchi.

Un cargamento de 400 kilogramos de marihuana fue decomisado por la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en Tulcán, provincia de Carchi, en la frontera norte de Ecuador.

Según información policial, durante el procedimiento cinco personas fueron aprehendidas en flagrancia por su presunta vinculación con el cargamento de droga. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial.

800 000 dosis fueron retiradas del mercado

Los 400 kilogramos de marihuana decomisados equivaldrían a aproximadamente 800 000 dosis, de acuerdo con el cálculo difundido por la Policía.

Durante la intervención, los uniformados también incautaron una camioneta, dos motocicletas y cinco teléfonos celulares, elementos que quedaron como indicios dentro de la investigación.

El operativo se produce en medio de las acciones que mantienen las autoridades contra el tráfico de drogas en el país. Entre el 17 y el 23 de agosto de 2026, la Policía reportó el decomiso de 1 451.36 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización en 908 operativos desarrollados a escala nacional.

Resultados del operativo

5 personas aprehendidas

5 personas aprehendidas 400 kg de marihuana

400 kg de marihuana 800 000 dosis retiradas del mercado

800 000 dosis retiradas del mercado 1 camioneta

1 camioneta 2 motocicletas

2 motocicletas 5 celulares

Las autoridades deberán determinar el origen y destino del cargamento, así como el grado de participación de cada uno de los aprehendidos.