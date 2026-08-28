Robo de USD 4 000 y disparos en Tumbaco: Sacapintas balearon a un hombre cerca de la Fiscalía.

Un asalto a mano armada en el sector de Villa Vega, en el cantón Tumbaco, dejó a un hombre de 33 años herido con impactos de bala tras resistirse al robo de USD 4 000 en efectivo.

El hecho violento se registró aproximadamente a las 10:22 de este viernes 28 de agosto de 2026, en la intersección de la avenida Interoceánica y Villavega, al norte de Quito.

Iba a pagar la pensión alimenticia

Según detalló el Mayor Bayron Huetate, jefe de Operaciones del Distrito Tumbaco, la víctima se movilizó hacia las dependencias de la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades iba a cancelar una pensión de alimentos cuando fue abordada por tres sujetos en una motocicleta.

Al ser interceptado, el ciudadano forcejeó con los delincuentes para evitar que le arrebataran el dinero.

En respuesta, los asaltantes ejecutaron varios disparos, logrando llevarse el botón de aproximadamente USD 4 000 antes de darse cuenta de la fuga.

Robo de USD 4 000 y disparos en Tumbaco: Sacapintas balearon a un hombre cerca de la Fiscalía.

Víctima fue trasladada a un hospital

La víctima recibió impactos de bala en la mano y en la región lumbar.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito y del Ministerio de Salud Pública acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Tras estabilizarlo, lo trasladaron a un Hospital, donde se reportó que está fuera de peligro.

En la escena del crimen, peritos de la Policía Judicial, Dinased y Criminalística fijaron varios indicios balísticos para iniciar las investigaciones.

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Operativo en la zona

Tras la alerta emitida al ECU 911, la Policía Nacional activó el protocolo Código 3 en el Distrito Tumbaco y en todo el Distrito Metropolitano de Quito.

Unidades del eje preventivo e investigativo despliegan operativos de búsqueda en las vías de salida para dar con el paradero de la motocicleta y los tres implicados en este ataque.